New York’un göbeğinde Anadolu dokuması

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüleri’nde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin sergilendiği programda, diğer ülkelerin lider eşlerine ve seçkin yabancı davetlilere hitap etti. “Türkiye’nin Dokuma Atlası” etkinliğinin “Anadolu’nun eşsiz kültür hazinelerini, insanlığın evrensel mirasına katmak amacıyla” düzenlendiğini belirten Erdoğan, dünyada ulaşılan en eski dokumanın Anadolu’da bulunduğu ve günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihlendiği bilgisini paylaştı.

ÇATALHÖYÜK’TE EN ESKİ DOKUMA

En eski dokuma örneğinin Çatalhöyük’teki kazılarda bulunduğunu kaydeden Emine Erdoğan, “Bir zamanlar evlerdeki tezgâhlarda dokunan sanat, bugün dünya müzelerinde, Rönesans tablolarında görsel bir şölen sunmaya devam ediyor” dedi. Anadolu’nun çeşitli yörelerine özel “paha biçilemeyen” Türk kumaşlarının beğeniye sunulduğu sergide el yapımı tekstil ürünlerini misafirlerine tek tek tanıtan Emine Erdoğan, Batılıların brokar dedikleri, kemha dokumanın “en nadide örneklerinin” çok daha erken tarihlerde Bursa ve Amasra’da dokunmaya başlandığını ifade etti.

Haberin Devamı

LİDER EŞLERİ İNCELEDİ

ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri ürünleri yakından inceledi. Sergilenen ürünlerden etkilenen lider eşleri, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirirken Emine Erdoğan’a Türkiye Dokuma Atlası Projesi’ne katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Programa ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

ÇOCUK İSTİSMARI VE ŞİDDET ONARILMAZ YARALAR AÇIYOR

'Emine Erdoğan, Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Gününü Anma Programı’nda da bir konuşma yaptı. Çocukların maruz kaldığı sömürünün onarılmaz yaralar açtığını belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelebilmesi dahi vicdanlarda onarılmaz yaralar açıyor. Masumiyet çağındaki evlatlarımızın maruz kaldıkları sömürü maalesef bütün ömürlerinin iklimini belirliyor ve hiç kurtulamayacakları bir girdaba dönüşüyor. Bu insanlık suçu, kötü huylu bir tümör misali ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor. Bu nedenle bizler de yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek, dehşet verici eylemlerin son bulması için güçbirliği yapmalıyız. Çocuklara uzanan insanlığını kaybetmiş kirli ellerin, evlatlarımıza ulaşamadan kırılması için bütün uluslararası mekanizmaları ivedilikle harekete geçirmeliyiz.”

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, ‘Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Gününü Anma’ programında konuştu.

AİLENİN ÖNEMİ BÜYÜK

Emine Erdoğan, çocuklara yönelik işlenen suçların eğitim yoluyla aşılamadığını vurguladı: “Öte yandan görmezden gelindiğinde, bütün dünyayı yaşanmaz kılacak bu korkunç suçun, sosyoekonomik ve eğitim yoluyla aşılamadığı ortadadır. Bu nedenle caydırıcı önlemlerle birlikte, en sert cezaların uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemde, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, çocuklarımızın korunması, haklarının güvence altına alınması ve hiçbir istismara uğramaması için çok yönlü çalışmalar sürdürmektedir. Devlet ve toplum ne kadar hassas ve hatta daima tetikte davransa dahi bir çocuğun en iyi korunabileceği yer, sevecen ve güvenli bir aile ortamıdır. Dolayısıyla ilgiden mahrum bırakılan çocukların her türlü riskin muhatabı olduğu gerçeğinden hareketle, ailelerin farkındalığını artırmak giderek daha çok önem kazanıyor. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızı ellerinde teknolojik aletlerle, sanal alemlerde yalnız bırakmak bile refakatsiz her ortam kadar tehlikelidir. Çocuklarımızın güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmenin, hepimizin asli görevi olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmamak gerektiğini sözlerime eklemek isterim.”