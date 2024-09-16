New York’tan dünyaya çağrı yapacak: ‘Gönül Elçisi’ seferberliği

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Emine Erdoğan, önümüzdeki günlerde New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek etkinlikte Türkiye’nin koruyucu aile hizmet modelini anlatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ev sahipliği ve Emine Erdoğan’ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi’nde yapılacak etkinlik, ‘Denizyıldızı Hikâyesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet’ başlığı ile düzenlenecek. Erdoğan konuşmasında, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı da yapacak. Koruyucu aile hizmetinin sağlıklı toplumun devamına olan etkisi üzerinde durulacak etkinlikte, Türkiye’de başarıyla yürütülen ve özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan koruyucu ailelik modeli ve uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacak.

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HER ÇOCUĞA KORUYUCU AİLE

2012’de başlatılan Gönül Elçileri projesi ile bütün çocukların, sevgi ve güven ortamında büyüme hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Koruyucu ailelik sistemi ile bir çocuğun hayatını tümden değiştirebilecek bir dokunuşa sahip olan gönüllülük projesi ile devlet ve ailelerin el ele çalışması ve aile bakımından yoksun çocukların yetiştirilme sorumluluğunun paylaşılmasıyla her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefleniyor.