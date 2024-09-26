New York’tan Afrika’ya destek çağrısı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde ‘Afrika’nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni’ ile ‘Afrika Yemek Kültürü’ kitabının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Programa Kosova Cumhurbaşkanı’nın eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanı’nın eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanı’nın eşi Filomena Katonivere, İrlanda Cumhurbaşkanı’nın eşi Sabina Higgins, Botsvana Devlet Başkanı’nın eşi Neo Jane Masisi, Estonya Cumhurbaşkanı’nın eşi Sirje Karis, Nijerya Cumhurbaşkanı’nın eşi Oluremi Tinubu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın eşi Desislava Radeva, Surinam Cumhurbaşkanı’nın eşi Mellisa Santokhi, Gabon Cumhurbaşkanı’nın eşi Zita Nyangue Nguema, Gambiya Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatounatta Bah-Barrow, Seyşeller Cumhurbaşkanı’nın eşi Linda Ramkalawan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Aygül Japarova, Guatemala Cumhurbaşkanı’nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı’nın eşi Mirela Becirovic, AB Konseyi Başkanı’nın eşi Amelie Derbaudrenghien Michel, bakanlar ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

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GERİDE KALMASIN

Emine Erdoğan, “Aynı yeryüzünü paylaşan bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Afrika’nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir. Gelin, Afrika’nın tüm kaynakları ve insanlarıyla, adil bir düzende kendi potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünya hayal edelim” dedi.

MALCOLM X’İN KIZIYLA BULUŞTU

- Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile bir araya geldi. Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan Malcom X’in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile Türkevi’nde bir araya geldik. Başkanlığını yürüttüğü Malcolm X ve Dr. Betty Shabazz Anıtı ve Eğitim Merkezi’nin çalışmalarını ele aldık. Merkezin ve Şule Yüksel Şenler Vakfımızın işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Malcom X ile Şule Yüksel Şenler gibi iki mücadeleci ruhun dünyanın her yerinde gençlere rehber olmaya devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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JILL BIDEN’A TEŞEKKÜR

- Emine Erdoğan, New York’ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’a teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden’a teşekkür etti.