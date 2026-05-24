New York’ta yakalandı, iade süreci başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından özetle şu açıklamayı yaptı:

“21 Nisan 2026 tarihinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, Interpol başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğümüz çok katmanlı ve titiz işbirliği neticesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmıştır. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış; adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur.

INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürütülen eşzamanlı koordinasyon neticesinde firari şahsın hareket alanı adım adım daraltılmış; New York bölgesindeki varlığı tespit edilerek gözaltı süreci hızla sonuçlandırılmıştır.”

‘GÖZYAŞLARI ZAMANIN İÇİNDE KAYBOLMAYACAK’

Başta Gülistan Doku’nun ailesi olmak üzere yıllardır adalet bekleyen tüm vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki; hiçbir annenin gözyaşı, hiçbir babanın sessiz bekleyişi zamanın içinde kaybolmayacaktır. Maddi gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak, hukuk önünde gereken hesap mutlaka sorulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşının hakkını ve hukukunu koruma iradesinden asla vazgeçmeyecektir.”

Firari şüpheli Umut Altaş, Akşam Gazetesi’nin ABD Temsilcisi Yavuz Atalay’a konuşmuştu. Altaş özetle şunları söylemişti: “Türkay Sonel bana ‘Kanka bir kızı öldürdüm. Tehdit ediyordu, çok bağırıyordu kafasına sıktım” diye anlattı. Cesedi Valinin koruması olan Şükrü Eroğlu’nun hallettiğini söyledi.”