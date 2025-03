New York’ta Sıfır Atık Günü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, New York’ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) iftar programına katıldı, Amerika Maarif Okulu’nun öğrencilerinin hazırladığı ‘Sıfır Atık Sergisi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan iftar programının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: “Birleşmiş Milletler 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Etkinliği vesilesiyle ziyaret ettiğimiz New York’ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) iftar programında, Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla bir araya geldik. Uzakları yakın kılan bu buluşmada, Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumun güçlenmesi için çalışan gönüllülerimizi yakından tanımaktan memnuniyet duydum. Yürüttükleri özverili çalışmalarla milli kimliğimizi ve tarihsel şuurumuzu yeni nesillere aktararak koruyorlar. Bu doğrultuda TASC ailesinin her bir üyesinin, kültürel mirasımızı, gastronomimizi, sanatlarımızı ve sayısız yerel değerimizi evrensel platformlara taşımasını da temenni ediyorum. Mübarek Ramazan ayının, ABD’deki Türk toplumunun, birlik ve beraberliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum.”

TÜRKEVİ’NDE ÖĞRENCİ SERGİSİ

New York’taki Türkevi’nde, Amerika Maarif Okulu’nun öğrencilerinin hazırladığı ‘Sıfır Atık Sergisi’ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle, “Genç yüreklerin doğaya duyduğu sevgiyi, emeğin sanata dönüşümünü ve sürdürülebilir bir dünya için verdikleri mesajları görmek, geleceğe dair umudumu tazeledi. Sıfır Atık hareketine sahip çıkan çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.