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New York’ta OHAL ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#New York#OHAL#ABD
New York’ta OHAL ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 07:00

Şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketiyle hayatın adeta felç olduğu ABD’nin New York kentinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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New York Valisi Kathy Hochul, kentte şiddetini arttıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için OHAL kararı alındığını açıkladı. Cumartesi gününe kadar yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, yağışın yoğunlaşması ve yaklaşık bir haftadır devam eden yağmurların zeminde su doygunluğu yaratması nedeniyle ani sellerin yeniden yaşanabileceği uyarısı yapıldı. New York Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol, “Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere kaçmaya hazır olun” sözleriyle uyarılarda bulundu. New York’a komşu Connecticut ve New Jersey eyaletlerinin belli bölgelerinde de sel baskını uyarısı yapıldı.

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#New York#OHAL#ABD

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