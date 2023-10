New York’ta OHAL ilan edildi

Haberin Devamı

New York Valisi Kathy Hochul, kentte şiddetini arttıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için OHAL kararı alındığını açıkladı. Cumartesi gününe kadar yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, yağışın yoğunlaşması ve yaklaşık bir haftadır devam eden yağmurların zeminde su doygunluğu yaratması nedeniyle ani sellerin yeniden yaşanabileceği uyarısı yapıldı. New York Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol, “Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere kaçmaya hazır olun” sözleriyle uyarılarda bulundu. New York’a komşu Connecticut ve New Jersey eyaletlerinin belli bölgelerinde de sel baskını uyarısı yapıldı.