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New York’ta liderlere kitaplı mesaj

#Recep Tayyip Erdoğan#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu#Kitap
New York’ta liderlere kitaplı mesaj

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül’de ABD’nin New York kentine gidecek. Erdoğan, ‘A Fairer World Is Possible’ adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan kitabını, BM Genel Kurulu’nda bir araya geleceği ülke liderlerine de verecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’nin meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkat çektiği kitapta, yeniden yapılandırılmaya ilişkin önerilerini de anlatıyor. Konsey’in yeniden düzenlenmenin devrimsel bir adım olacağını belirten Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üye sayısının 5’ten 20’ye çıkarılmasını teklif ediyor. Rusça, İspanyolca gibi dillere de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD’a bağışlanacak.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu#Kitap