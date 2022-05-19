New York’ta görüştüler... Çavuşoğlu: Güvenlik garantisi verilmeli

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Resmi temaslarda bulunmak üzere önceki gün ABD’nin New York kentine giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Ziyaret, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı alımı ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliği başvuru sürecine ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul ettiği bir zamanda gerçekleşti.

‘SÖZLE DEĞİL UYGULAMAYLA’

Blinken ile ‘Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’ kapsamında görüşen Çavuşoğlu, toplantının pozitif geçtiğini belirterek İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ilişkisinden duyulan rahatsızlığın yanı sıra Ankara’nın F-16 talebi dahil ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını kaydetti. Blinken’ın “iki ülkeye Türkiye’nin endişelerini ileteceğini söylediğini” belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Aday ülke ve müttefiklerden giderilmesini istediğimiz güvenlik tehditleri var. Müttefik olmak isteyen ülke, diğer müttefik ülkenin güvenliğine tehdit oluşturamaz. Finlandiya’nın ve özellikle İsveç’in PKK’nın Suriye kolu YPG’ye silah sağlamayacağını gösteren güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Türkiye’nin meşru endişeleri sözle değil uygulamayla giderilmelidir.”

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‘BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ’

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada ise “ABD ve Türkiye, mevcut jeopolitik zorluklarla yüzleşmek için yakın çalışmaya kararlıdır” denilerek bakanların “savunma, terörle mücadele, enerji ve gıda güvenliği alanlarında işbirliğinin ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik adımları” ele aldıkları ve Rusya’ya karşı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteklerini teyit ettikleri belirtildi.



