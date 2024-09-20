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New York’ta görüşecekler

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#Erdoğan#Miçotakis#New York
New York’ta görüşecekler
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:00

Önümüzdeki hafta New York’taki BM Genel Kurul çalışmalarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikili temaslar kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bir araya gelmesi bekleniyor...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Eylül Salı günü ABD New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek isimlerden.

Dün Atina’da Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Miçotakis, görüşme öncesi Ortadoğu’daki çatışmaların tırmanması nedeniyle Atina ile Rum Yönetimi arasındaki koordinasyonun her zamankinden daha gerekli olduğuna dikkat çekti. Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ise Kıbrıs sorununun çözümünün ve Türk-Yunan ilişkilerinin tamamen normalleşmesinin, bölgede istikrara büyük katkısı olacağını söyledi. İki liderin görüşmesinde, Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD’de gerçekleşmesi beklenen buluşma da ele alındı.

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#Erdoğan#Miçotakis#New York

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