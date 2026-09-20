New York'ta diplomasi trafiği: Emine Erdoğan'ın gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar olacak

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Emine Erdoğan, BM 81'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. ABD'deki programları kapsamında ilk olarak, ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra 'New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak. Emine Erdoğan, programda 'Gerçek İvme, Somut Dönüşüm' başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında 'Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları' da olacak.

'100 YILLIK DOSTLUK' ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek 'Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek' başlıklı toplantıya da katılacak olan Erdoğan, burada konuşma yapacak. BM'nin 81'inci Genel Kurulu'nun yan etkinliği niteliğindeki bu programda Emine Erdoğan, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Etkinliği'ne katılacak olan Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'ndan dünyaya sesleneceği konuşmasını da takip edecek. Ayrıca Emine Erdoğan'ın programları arasında, BM Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog' programı da olacak.

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LİDER EŞLERİYLE GÖRÜŞECEK

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette, devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump çiftinin devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verecekleri davette de yer alacak. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türkevi'nde ikili görüşmeler yapacak. Bu kapsamda Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula de Silva, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenecek etkinlikte de yer alacak.