New York’ta bir kahraman... Doç. Dr. Erol Gürsoy Hürriyet’e konuştu

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İstanbul’da kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Erol Gürsoy, eğitim için 29 Nisan’da ABD’ye gitti. Uçağından indi, New York’ta kalacağı yeri ararken birkaç metre önünde bir adamın önce göğsünü tuttuğunu sonra yere yığıldığını gördü. Kalp krizi geçirdiğini anladı ve hemen bir doktor refleksi ile koşup kalp masajına başladı. Dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra hastanın kalbi tekrar atmaya başladı ve o sırada ambulans geldi. Ambulansa gerekli bilgileri verdi. Gittiği yabancı bir ülkede ayağının tozuyla hayat kurtardıktan sonra çalışmak üzere geldiği Mount Sinai Fuster kalp hastanesine geçen Doç. Dr. Gürsoy ikinci bir sürpriz ile karşılaştı. Hayatını kurtardığı hasta kendi çalıştığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kurtardığı hastanın, dünyanın en ünlü borsası olan ve stresli dünyası ile bilinen Wall Street’te önemli bir yatırım uzmanı olan Lee Shulman olduğu ortaya çıktı. 73 yaşındaki hasta sağlığına kavuşurken, Shulman’ın kızı Gürsoy’a “Sen bizim kahramanımızsın” diyerek teşekkürlerini iletti.

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RİSK ALARAK MÜDAHALE ETTİ

Türkiye’de Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Gürsoy, hastaya müdahale ederken bir taraftan başka bir risk de aldığını şöyle anlattı: “O sırada müdahale etmem hukuki açıdan sıkıntı yaratabilirdi. ABD yasalarına göre ambulans gelene kadar ülkede henüz çalışmayan bir doktorun hastaya müdahale etmesi uygun olmayacaktı ancak ilkyardım bilen bir vatandaş müdahale edebilirdi. O an insan hayatı sözkonusu olduğu için bu riski göze aldım ve müdahale etmeyi seçtim. Eğer hastayı olay yerinde kaybetseydik benim için sorun olabilirdi.

Yaklaşık 5-6 metre önümdeydi ve önce göğsünü tuttuğunu gördüm sonra yüzüstü yere yığıldı. Yanındaki kadın onu sırtüstü çevirdi ve ambulansı aramaya başladı. Ben hemen müdahale için koştum ve nefes ile nabız o anda gidince kalp masajına başladım. Sonra nefesini hissettik ve nabız geldi. Beş dakika içinde kendine geldi.

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‘EPİLEPSİ KRİZİ SANDILAR’

Ambulans geldiğinde bilinci yerinde olduğu için epilepsi olduğunu düşündüler ama ben kalp krizi olduğunun bilgisini verdim ve kardiyolog olduğumu söyledim. Sonrasında hastayı ambulansa teslim ettim. Birkaç dakika ben de adrenalin dolu dakikalar yaşadığım için kendime gelmeye çalıştım. Ertesi gün sabah çalışacağım hastaneye gittim ve bilgisayarımda açık olan epikrizi okumaya başladım. Epikrizi okuduğumda kurtardığım hastanın olduğunu anladım. Anjiyo laboratuvarına girip hastayla tanıştım ve kalp masajı yapanın ben olduğumu söyledim. Hastanın bir damarı yüzde 100, yan damarı ise yüzde 99 tıkalıydı. Masaj sonrasında herkes bana dönüp ‘Kahramansın’ dedi. Sonrasında hastanın kızıyla da tanıştık ve kızı da bana ‘Sen bizim kahramanımızsın’ diye mesaj attı. Ben 16 yıldır mesleğimi yapıyorum ama bize gelen hastalar bu kadar dramatik durumda olmuyor her zaman. Bu benim için de çok nadir ve bambaşkaydı çünkü karşımda kanlı canlı duran adam eğer o sokaktan ben geçmeseydim yaşamıyor olacaktı.”