New York Times'ın haberi hakkında açıklama! Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz. DSÖ'de 2 koddan bahsedilir. Dünya bu 2 kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bilgilendirme yapıyordu. DSÖ, 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler olduğu için 2. bir kod tanıması yaptı. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya verdi. Sonrası da aynı şekil vermeye devam etti. PCR testi yapamayan ülkeler için 2. kodu açtı.