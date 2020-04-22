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Haber Giriş: 22.04.2020 - 20:48,Son Güncelleme:

New York Times'ın haberi hakkında açıklama! Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber

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New York Times'ın haberi hakkında açıklama! Türkiye karşıtlığı üzerine kurulmuş bir haber
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, New York Times'ın yaptığı haberle ilgili olarak, "Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

Bu haber Türkiye karşıtlığı olan bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik ve vermeye devam ediyoruz. DSÖ'de 2 koddan bahsedilir. Dünya bu 2 kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış korona koduyla bilgilendirme yapıyordu. DSÖ, 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler olduğu için 2. bir kod tanıması yaptı. PCR testinin yapıldığı doğrulanmış tanıyı bütün dünya verdi. Sonrası da aynı şekil vermeye devam etti. PCR testi yapamayan ülkeler için 2. kodu açtı.

Sağlık Bakanı Koca Corona Virüsten ölüm ve vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca Corona Virüsten ölüm ve vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.
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