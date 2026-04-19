Nevzat’ın oğlu tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasında, 16 Nisan’da ikinci kez hâkim karşısına çıkan komşu Nevzat Bahtiyar, ‘kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANDI

Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!