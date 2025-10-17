×
Nevzat’ın avukatı davadan çekildi

#Narin Guran Cinayeti#DİYARBAKIR#Bağlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 07:00

DİYARBAKIR Bağlar’daki Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davada ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4.5 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını duyurdu.

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eryılmaz paylaşımında, “Sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum. Bu kararımın ardında, bir davayı omuz omuza yürütmemiz gereken bir meslektaşımın, dava karara bağlandıktan sonra hakikati savunmaktan imtina etmesi yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SAVUNMADA YALNIZ KALDIM’

Eryılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bardağı taşıran son damla, bizzat o avukata ait olduğu iddia edilen ve ‘Narin’i Nevzat öldürdü’ dediği bir ses kaydının varlığı olmuştur. En acısı ise tüm bu yaşananları bilen müvekkilim ve ailesinin, bu onur kırıcı ihanet karşısında derin bir sessizliğe bürünerek beni yalnız bırakmasıdır. Savunduğunuz kişinin masumiyetine dair şüphe bizzat ortağınız tarafından dile getiriliyorsa, o savaşta daha fazla kalınamaz.”

 

