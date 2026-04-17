Nevzat’a 17 yıl hapis

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül’de dere yatağında gizlenmiş halde bulundu. Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin’in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 28 Aralık 2024’te görülen davanın 2’nci duruşmasında mahkeme Salim, Yüksel ve Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Haberin Devamı

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi de 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oyçokluğuyla onadı. Mahkeme başkanı ise kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel açıdan yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar’a verilen hapis cezasının hukuka uygun olduğunu belirterek kararın onanmasını talep etti. Dosya, görüşün ardından Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın ise eylemlerinin ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oybirliğiyle bozdu.

Haberin Devamı

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan davanın dünkü duruşmasında, Nevzat Bahtiyar ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada baba Arif Güran söz aldı. Güran, mahkemeden olay yerinde keşif talep ederek, “Siz mahkeme heyeti olarak keşif talebimizi reddettiniz. Niye PSA ve kameralar araştırılmıyor? Burada 8 yaşındaki bir çocuğun hakkı gasp ediliyor. Bundan salondaki herkes sorumludur. Niye bir keşif kararı çıkmıyor? Benim evimin karşısında 1 kilometre ötede kuşbakışı 3 kamera var. Bu kameraların hiçbiri Narin’i görmedi. Bunun sebebi nedir? Neden taleplerimiz kabul edilmiyor? Ben kızım için adalet istiyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIM ETTİ’

Savcılık, Nevzat Bahtiyar hakkında cinayete yardım eden değil, ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini yenileyerek, sanığın gerçekleştirdiği olayın oluş biçimi, olay esnasında eylem tutum ve biçimi dikkate alınarak indirim talebinin uygulanmamasına karar verilmesini talep etti. Son sözleri sorulan Nevzat Bahtiyar ise “Pişmanım, keşke bu olmasaydı” dedi. Verilen aranın ardından mahkeme, kararını açıkladı. Kararda, Nevzat Bahtiyar hakkında ‘nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım’ suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

AİLENİN AVUKATI: HATALI BİR KARAR

Aile avukatlarından Mustafa Demir, Narin’i kimin ve nasıl öldürdüğünün halen bilinmediğini ifade ederek, “Umudumuz odur ki, diğer sanıklar için Anayasa Mahkemesi’ne gitmiştik. Anayasa Mahkemesi veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Adalet Bakanlığı bu dosyayı genel kurula da taşıyabilir. Bu şekilde karanlık noktaların aydınlanması adına ve yüksek bile olsa ihtimale dayalı kimseye ceza verilemeyeceği gerçeğiyle sadece maddi hakikate ulaşılması yönünden bir karara imza atılır inşallah ileride. Şu an verilen karar tamamen eksik ve yanlış, hatalı bir karardır” dedi.