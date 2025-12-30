×
Nevzat ‘öldürmeye yardım’dan yargılanacak

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 8 Eylül 2024’te cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden, aralarında Narin’in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi sorgularının ardından tutuklanmıştı.

İddianamenin kabulüyle başlayan davanın 28 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmasında, tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ‘iştirak halinde kasten öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar'a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

AİLESİNİN CEZASI ONANDI

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, sanığın ‘öldürmeye yardım etmek’ suçundan yargılanmasına karar verildi. 

