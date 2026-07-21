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Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşine 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis istemi

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#Diyarbakır#Bağlar#Nevzat Bahtiyar
Nevzat Bahtiyarın oğlu ve kardeşine 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 13:37

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar (22) ile kardeşi Mehmet Bahtiyar (37) hakkında, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.

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Olay, 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi arkasında meydana geldi. Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada sanık Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada taraf aileler adliyeden ayrıldı.

ARACINDA TABANCA BULUNDU

Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, şüphe üzerine Yunus Timleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar ile tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının görüldüğü 16 Nisan'da, Diyarbakır Adliyesi arkasında güvenlik önlemleri kapsamında kontroller yapıldığı belirtildi. Park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi.

TABANCALARI SOSYAL MEDYADAN İRTİBAT KURDUĞU KİŞİDEN ALMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü. Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğunu belirten Bahtiyar, ölüm tehditleri nedeniyle tabancaları yaklaşık bir yıl önce sanal medya üzerinden irtibat kurduğu bir kişiden satın aldığını, babasının duruşması günü de güvenlik amacıyla yanında bulundurduğunu söyledi. Bahtiyar, amcası Mehmet Bahtiyar'ın araçta bulunan tabancalardan haberi olmadığını da savundu.

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Mehmet Bahtiyar ise ifadesinde ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması için adliyeye geldiğini, duruşma sonrası ailesini köye götürmek amacıyla yeğenlerinin bulunduğu araca bindiğini, araçta silah bulunduğunu bilmediğini öne sürdü.

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'SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK' DEĞERLENDİRMESİ

İddianamenin değerlendirme bölümünde, sanıkların kolluk görevlilerini görünce heyecanlı ve tedirgin hareketler sergiledikleri, araçta 2 tabanca bulunması, Mehmet Bahtiyar'ın şoför koltuğunda ve araca hakim pozisyonda olması ile silahların araçta gözle görülebilecek yerde bulunmasının dikkate alındığı belirtildi. Mehmet Bahtiyar'ın araçtaki silahlardan haberdar olmadığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, İbrahim Bahtiyar'ın silahların kendisine ait olduğu yönündeki beyanının ise amcasını kurtarma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

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3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, İbrahim Bahtiyar ile Mehmet Bahtiyar hakkında 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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#Diyarbakır#Bağlar#Nevzat Bahtiyar

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