×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken iddia: Yüksel 'Salim yaptı' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır
Nevzat Bahtiyarın avukatından dikkat çeken iddia: Yüksel Salim yaptı dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:16

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi Yüksel Güran'ın amca Salim Güran'ı suçladığını iddia etti. Avukat Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de! Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nden kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Eğertutmaz Deresi yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyarın avukatından dikkat çeken iddia: Yüksel Salim yaptı dedi

"SADECE İZLEYİN, İSTİNAFTAN ÖNCE NELER DEĞİŞECEK"

Haberin Devamı

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Eryılmaz paylaşımında, cinayetle ilgili ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini iddia etti.

Nevzat Bahtiyarın avukatından dikkat çeken iddia: Yüksel Salim yaptı dedi

Avukat Ali Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de!

Sadece izleyin, istinaftan önce neler değişecek. Bunları daha çok duyacaksınız. Cezaevi ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız."

Nevzat Bahtiyarın avukatından dikkat çeken iddia: Yüksel Salim yaptı dedi

İLGİLİ HABERCinayetin nedenini kamufle etmeye çalıştılar'Cinayetin nedenini kamufle etmeye çalıştılar'Haberi görüntüle
İLGİLİ HABERNarin Güran cinayeti davasında karar açıklandıNarin Güran cinayeti davasında karar açıklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Narin Cinayeti#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!