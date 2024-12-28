Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: ‘Enes’i kurtarma operasyonu’ bu

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’DA kaybolmasının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili dava, Türkiye’nin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Dün ilk savunmayı amca Salim Güran yaptı. Mahkeme Başkanı “Son savunmanı yap” diyerek Salim Güran’ı sanık kürsüsüne çağırdı. Amca Salim, salona girerken yorgun ve bitkin görünüyordu. Kürsüye geldiğinde de sakindi. Savunmasına düşük bir ses tonuyla başladı. Mahkeme başkanı uyarınca daha yüksek sesle konuştu. Genel olarak ilk ifade ve savunmalarını tekrar etti. Soruşturmayı yürüten kolluk birimlerini suçladı.

AMCA SALİM: NEVZAT ÖLDÜRDÜ

Eksik soruşturma yapıldığını ve bunun kasıtlı olarak Güran ailesine yönelik olduğunu iddia etti. Baz kayıtlarını kabul etmediğini, hatalı olduklarını söyleyen Salim Güran, ardından da Nevzat Bahtiyar’a yüklendi: “Hem kızımızı katletti hem ailemizi yok etti” dedi. Arabasındaki Narin’in DNA’sı ve baz kayıtları için de “O DNA’nın iki ay öncesine mi ait olduğu belli değil. Ama ben o DNA yüzünden cezaevindeyim. Şimdi baz kaydı çıktı. İki yerde birden olabilir miyim? Bu mümkün değil. Ben köydeydim ama baz kaydı beni dere kenarında gösteriyor” dedi. Son sözleri de “Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” oldu. Avukatı da Salim Güran’ın tahliye edilerek ev hapsine alınmasını talep etti.

Haberin Devamı

NEVZAT: BEN CESEDİ TAŞIDIM

Nevzat Bahtiyar ise savunmasına “Ailemin güvenliği sağlanana kadar sustum” diyerek başladı. Ardından da kendisine “Papağan” diyen Salim Güran’ın avukatına tepki gösterdi. “Ben papağan değilim, papağan olsam dağda olurdum, başka yerde olurdum. Vahşi de değilim” dedi. Ardından da Salim Güran’a hitaben “Sen beni çağırdın, Narin’i teslim ettin. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. İnkâr etmiyorum, iftira atmıyorum. Cezasına razıyım. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım. Her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem. Onlara iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın” diyerek savunmasını tamamladı. Sert bir savunma yapan Bahtiyar’ın Avukatı Ali Eryılmaz, ‘Er Ryan’ı kurtarmak’ filmine atıf yaparak, “Enes’i kurtarma operasyonu yaptılar. Hepsi onu kurtarmaya çalışyor” dedi. Böylece ilk defa soruşturma kapsamında, mahkemede tutanaklara geçecek şekilde katilin Enes olabileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

KARAR NE OLUR?

'İddianamede Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis” ile cezalandırılması isteniyor. Duruşma savcısı da mütalaasını bu yönde sundu. Şimdi çıkacak kararın ne olacağı merak konusu. İddianame ve mütalaa doğrultusunda mı olacak yoksa mahkeme kendi kanaat ve değerlendirmeleriyle iddianame ve mütalaadan farklı bir hüküm mü tesis edecek? Dosyadaki detaylar ve dava sürecindeki emareler davada mütalaadan farklı bir karar çıkabileceğine işaret ediyor. Sanıklardan birinin diğerlerinden daha az ceza alması muhtemel…

ENES DE ‘KATİL NEVZAT’ DEDİ

Haberin Devamı

Dün en son Enes Güran kürsüye geldi. Salona girerken Nevzat Bahtiyar’la göz göze gelmeye çalıştı. Mahkeme Başkanı’na “Sayın hâkimim” diye hitap ederek savunmasına başladı. Bahtiyar’ın avukatına da “Haklısınız, Nevzat bizim köpeğimiz bile olamaz ama katilimiz oldu” dedi. Nevzat’ın üzerine yürümeye çalıştı.

DURUŞMADAN İZLENİMLER... SAKİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ

Davayla ilgili ikinci duruşmanın ikinci günkü celsesi sakin başladı. Artık davanın son aşamasına gelinmişti. Bunun telaşı ve tedirginliği hem sanıklara hem de avukatlarına yansımıştı. Davayı takip eden gazeteciler de aynı heyecanla bekliyordu.

Haberin Devamı

SANIK YAKINLARI ALINMADI:

Salim Güran ve Nevzat Güran’ın savunması sırasında sanık yakınları salona alınmadı. Ancak öğleden sonraki bölümde Enes Güran ifade verirken salona alındılar.

TANSİYON YÜKSELDİ:

Avukatların savunmaları sırasında da bazen tansiyon yükseldi. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı konuşurken Salim Güran ve Yüksel Güran müdahale etmek istedi ama mahkeme başkanı araya girdi.

NEVZAT’A SIKI KORUMA:

Duruşmanın önceki günkü celsesinde ortalık karışmış, salon boşaltılmıştı. Enes Güran da salondan çıkarılırken Nevzat Bahtiyar’ın üzerine yürümeye çalışmıştı. Dünkü duruşmada Nevzat Bahtiyar’ın etrafındaki koruma çemberininin sıkılaştırılması dikkat çekti. Salonda Nevzat Bahtiyar’ı 13 jandarma görevlisi korudu. Diğer uçtaki Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’ın etrafında ise 21 jandarma vardı.