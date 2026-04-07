Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın (8) cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül’de dere yatağında çuvalda, 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu. 28 Aralık 2024’te görülen davanın 2’nci duruşmasında mahkeme aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar’a ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4.5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi amca, anne ve ağabeyin cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın eylemlerinin ise ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı oybirliğiyle bozmuştu.

Haberin Devamı

‘BEN İYİLİK YAPTIM’

Nevzat Bahtiyar’ın, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına dün başlandı. İfadesinde olay gününü anlatan Bahtiyar özetle “Salim 50-70 metre uzaklıkta beni çağırdı. Eve girdiğimde, girişte sol tarafta Narin’in cesedini gördüm. Salim bana, ‘Cesedi götüreceksin’ dedi. Ben reddettim. Ondan sonra silahı çekti benle oğlumu tehdit etti. ‘İlk önce oğlunu öldürürüm sonra seni’ dediği için mecbur kaldım. Battaniyenin içine cesedi ikimiz koyduk. Arabaya koyduktan sonra Yüksel’in (Narin’in annesi) evinin önünde ağladığını gördüm. Ben arabaya binmeden Salim ‘Bu cesedi götür parça parça et, kimse görmesin’ dedi. Ben cesedi açığa çıkardım. Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı. Ben iyilik yaptım” dedi.

‘Hangi ifadeniz doğru’ sorusu üzerine Bahtiyar, “Ben ilk ifademde, ailem güvence altına alınmadığı için öyle dedim. Ama şimdi ailem güvence altında. Şu anda verdiğim ifade doğrudur. Salim Güran bana pusu kurdu. Mecbur kaldığım için cesedi götürdüm, pişmanım. Ben cesedi almaya gittiğimde kız ölmüştü. Ben Salim’in dediğini yapsam parça parça ederdim” diye konuştu. Bu ifadelerinin ardından Arif Güran ve ailesi, Nevzat Bahtiyar’a tepki gösterdi. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı, aile bireylerinin salondan çıkarılmasını istedi. Aile bireyleri, Bahtiyar’a yönelik “Pedofili katil” diye bağırdı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Mahkeme salonundan çıkarılan Narin’in ağabeyi Baran Güran, “8 kez yalan söyleyen birine nasıl inanılıyor? Her defasında başka bir şey söylüyor. Böyle bir şey var mı?” diye tepki gösterdi.

EN AĞIR CEZA İSTENDİ

Duruşma arasının ardından savcı mütalaa verdi. Savcı, Bahtiyar’ın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunarak, “Yaklaşık 19 gün boyunca sessiz kalması, delillerin olumlu şekilde toplanması önünde engeldir. Sanık Nevzat Bahtiyar, cesedi gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi baldızının evine giderek hayatına devam etmiştir. Narin’in öldürüldüğü tarihten bulunana kadar suç delillerinin bulunamaması, Adli Tıp Kurumlarının herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle Nevzat Bahtiyar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan karşımıza bir nişane olarak çıkmaktadır. Nevzat Bahtiyar hakkında ‘cinayete iştirake yardım’ suçundan değil, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası için yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Nevzat Bahtiyar ise “Ben delilleri yok etmedim, yok etsem burada olmazdım. Ben suç işlemedim. Pişmanım” diye konuştu.