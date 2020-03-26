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AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı görevinden alındı

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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı görevinden alındı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın görevinden alındığı bildirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Bağlı'nın Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararıyla görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlı, şu ifadeleri kullandı:

"15 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile atanmış olduğum Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevimden Yüksek Öğretim Kurulunun almış olduğu karar ile 26 Mart 2020 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında görev yaptığım başta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeki çalışma arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve kıymetli Nevşehir halkına şükranlarımı sunar teşekkür ederim."

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