Nevşehir'in simge noktalarından Kadıkalesi’nden kaya parçası düştü: 3 ev tahliye edildi

Kapadokya bölgesinde Ürgüp ilçesinin sembol noktalarından olan Kadıkalesi’nde gece saatlerinde kaya parçaları henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Kaleden dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, risk altındaki 3 evde yaşayanlar ise tahliye edildi. Kalenin altında yer alan bir otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

'RİSK ALTINDAKİ 3 EV TAHLİYE EDİLDİ'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Ürgüp’te, Kadıkalesi’ndeki riskli kayanın ön kısmının gece yarısından sonra çöktüğünü herhangi can ve mal kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu belirtti. Başkan Bul, “Çok şükür can kaybı ve gece gördüğümüz kadarı ile evlerde hasar yok. Büyük kayalardan bir tanesi bugün tahliye ettiğimiz evlerden birisinin hemen dışındaki çelik tellere takılmış duruyor. Kayakapı’nın Temenni seyir tepesi yoluna çok sayıda kaya düşmüş. İlk risk çok şükür yok oldu. Ama kayanın ön kısmında bir kısımda daha çatlak gözleniyor. Tedbiren alt kısımdaki otelin bir kısmını boşaltıyoruz. Misafirleri yakın otellere sevk ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz vasıtasıyla risk altındaki 3 evde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edildi. Alt yollar geçişe kapatıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve AFAD’dan yetkililer tespitlerini yaptılar. Pazartesi günü Jeolog hocamız eşliğinde nasıl müdahale edileceğine dair önerilerini alacağız. Bu dönemde risk giderilinceye kadar araç yaya trafiğine kapalı alana girmeyelim, girmek isteyenleri de uyaralım” dedi.

Öte yandan, dün gece saatlerinde de Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'ndeki bir peribacasının büyük kısmında yıkılma olmuştu.