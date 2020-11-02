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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Nevşehir'den İzmir'e yardım TIR'ı gönderildi

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Nevşehir'den İzmir'e yardım TIR'ı gönderildi
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NEVŞEHİR'de valilik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan kuru gıda ve battaniyeler, TIR'la İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Nevşehir Valiliği, İzmir’de yıkımı neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Belediye, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan kuru gıda ve battaniyeler TIR'a yüklendi. Yardım malzemesi dolu TIR, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı törenle İzmir'e uğurlandı. Vali Becel, İzmir'deki depremde yüreklerinin yandığını belirterek, "Yüreklerimiz yandı. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu, bu deprem ile yeniden hatırladık. Bizler burada İzmir'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Yaşanan deprem nedeniyle ülkemize ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

 

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