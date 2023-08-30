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NevÅŸehir'deki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, ölü sayÄ±sÄ± 5'e yükseldi

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#Meryem ÇaÄŸla Derin#NevÅŸehir#Trafik KazasÄ±
NevÅŸehirdeki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5e yÃ¼kseldi
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 30, 2023 12:23

NevÅŸehir'de cip ile otomobilin Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada yaralanan Meryem Ã‡aÄŸla Derin (21) de kurtarÄ±lamadÄ±. BÃ¶ylece kazada Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±, 5'e yÃ¼kseldi.

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Kaza, Ã¶nceki gÃ¼n saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda NevÅŸehir- ÃœrgÃ¼p yolu ÃœÃ§gÃ¼zeller mevkisinde meydana geldi. Osman Ã‡elebi (50) yÃ¶netimindeki 06 BD 4686 plakalÄ± cip ile Emirhan Åžen'in (20) kullandÄ±ÄŸÄ± 50 BB 008 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

NevÅŸehirdeki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5e yÃ¼kseldi

Kazada; Osman Ã‡elebi, Emirhan Åžen, Osman Nuri KazancÄ±gil ve Can SalmanoÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Meryem Ã‡aÄŸla Derin ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 1 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerince ÃœrgÃ¼p Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

NevÅŸehirdeki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5e yÃ¼kseldi

Durumu aÄŸÄ±r olan yaralÄ±lar, buradan da NevÅŸehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emirhan Åžen'in cenazesi, NevÅŸehir'in Derinkuyu ilÃ§esinde Osman Ã‡elebi'nin cenazesi Avanos ilÃ§esinde topraÄŸa verildi. Osman Nuri KazancÄ±gil'in cenazesi Ä°stanbul'a, Can SalmanoÄŸlu'nun cenazesi ise Ankara'ya gÃ¶nderildi.

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NevÅŸehirdeki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5e yÃ¼kseldi

2 gÃ¼ndÃ¼r yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren Meryem Ã‡aÄŸla Derin de hayatÄ±nÄ± kaybetti. BÃ¶ylece kazada Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±, 5'e yÃ¼kseldi.

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NevÅŸehirdeki kazada yaralanan Meryem kurtarÄ±lamadÄ±, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5e yÃ¼kseldi

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#Meryem ÇaÄŸla Derin#NevÅŸehir#Trafik KazasÄ±

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