×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir’deki Göreme Kavşağı’nda can pazarı: Takla atan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir Trafik Kazası#Göreme Kavşağı Kaza#Nurettin Ve Siddık Turgut
Nevşehir’deki Göreme Kavşağı’nda can pazarı: Takla atan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 17:06

Nevşehir-Avanos kara yolundaki kavşakta meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan otomobil takla attı. Olayda Nurettin ve Sıddık Turgut çifti yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Nurettin Turgut (83) idaresindeki 50 BD 755 plakalı otomobil ile Kayseri istikametinde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 38 YC 734 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla atıp yol ortasına devrildi.

Nevşehir’deki Göreme Kavşağı’nda can pazarı: Takla atan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

EVLİ ÇİFT KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılardan, sürücünün eşi Sıddık Turgut'un (81) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Nevşehir’deki Göreme Kavşağı’nda can pazarı: Takla atan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Turgut ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi’ne yaşamını yitirdi.

Nevşehir’deki Göreme Kavşağı’nda can pazarı: Takla atan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü S.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınMotosikletle giderken cebindeki paraları düşürmüştü: Servis şoförü parayı sahibine ulaştırdıMotosikletle giderken cebindeki paraları düşürmüştü: Servis şoförü parayı sahibine ulaştırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir Trafik Kazası#Göreme Kavşağı Kaza#Nurettin Ve Siddık Turgut

BAKMADAN GEÇME!