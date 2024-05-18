×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir’de zincirleme kaza: Alkollü sürücüden ilginç teklif: "Polis çağırmayın”

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Nevşehir’de zincirleme kaza: Alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 05:24

Nevşehir’de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü iddiaya göre, çarptığı araç sürücülerine "polis çağırmayın" teklifinde bulundu.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal kavşağında meydana geldi. 50 BH 345 plakalı otomobili ile 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz olarak çıkan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı 42 APN 753 minibüse, daha sonrada Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Gül S.’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi.

Nevşehir’de zincirleme kaza: Alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın”

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol muayenesinde 1.35 promil alkollü çıkan kadın sürücü Gül S., çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de zincirleme kaza: Alkollü sürücüden ilginç teklif: Polis çağırmayın”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!