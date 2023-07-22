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Nevşehir'de otel havuzunda vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve 6 yaşındaki kızını katletti

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#Nevşehir#Avanos#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 16:03

Kan donduran olay, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otelde meydana geldi. Danirmarka'da yaşayan Yaşar Timur, bir süre önce Türkiye’ye tatile gelen boşanma aşamasındaki eşi Zübeyde Timur ile 6 yaşındaki kızları Hatice Timur’un izini sürüp, Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Avanos ilçesinde bir otelde meydana geldi. Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, 6 yaşındaki kızı Hatice’yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Timur da önce Adana’ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti.

OTELİN HAVUZUNDA EŞİ VE KIZINI BIÇAKLADI

Yaşar Timur, otelin havuzunda yüzerken bulduğu eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

Nevşehirde otel havuzunda vahşet Boşanma aşamasındaki eşini ve 6 yaşındaki kızını katletti

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Olayın ardından Yaşar Timur, polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Timur’un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Nevşehir#Avanos#Kadın Cinayeti