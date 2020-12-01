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NEVŞEHİR (AA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak uygulamasında bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Zanlının beyanı üzerine bir ikamete düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, 12 bin 420 lira para ile gram altın ele geçirildi.
İkamette bulunan M.A, Y.B. ve S.Y, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve Y.B, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından tutuklandı, S.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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