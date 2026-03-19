Nevşehir'de üç araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 20:01

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

