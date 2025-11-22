×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Trafik#Kaza
Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 06:34

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile Mehmet Eren D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 can kaybı

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Gözden KaçmasınYasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bültenYasa dışı bahis soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bültenHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!