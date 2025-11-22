Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 can kaybı

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile Mehmet Eren D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)