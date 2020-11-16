Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama

İbrahimpaşa Mahallesi’nde A.K.'nin işlettiği kıraathaneye gece giren şüpheliler, toplam 60 bin TL değerinde olan 350 tespih, 120 gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyonu alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen kıraathane sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheliler E.Ş. (22) ve A.S. (29) tespit edildi. 2 kişi, kaldıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada 252 tespih ve 82 gümüş yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.