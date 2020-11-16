MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama
GeriGündem Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nevşehir'de tespih koleksiyonu hırsızlığına 2 tutuklama
Abone Olgoogle-news

NEVŞEHİR'de girdikleri kıraathanede 60 bin TL değerindeki tespih ve gümüş yüzük koleksiyonunu çalan 2 kişi yakalanıp, tutuklandı.

İbrahimpaşa Mahallesi’nde A.K.'nin işlettiği kıraathaneye gece giren şüpheliler, toplam 60 bin TL değerinde olan 350 tespih, 120 gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyonu alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen kıraathane sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheliler E.Ş. (22) ve A.S. (29) tespit edildi. 2 kişi, kaldıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada 252 tespih ve 82 gümüş yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle