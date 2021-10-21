Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Kaza, Til Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tarım işçilerinin patates hasadından döndükleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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