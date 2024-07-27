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Nevşehir'de seyir halindeki TIR alev alev yandı

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#Nevşehir #TIR#Yangın
Nevşehirde seyir halindeki TIR alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 02:40

Nevşehir'de vinç taşıyan TIR’da, seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolu 52’nci kilometresinde Sarıhıdır mevkisinde meydana geldi. Ahmet Zabut yönetimindeki 42 AVV 019 plakalı TIR, seyir halindeyken iddiaya göre fren balataların ısınması sonrası lastikleri, alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler TIR üzerindeki vince sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında TIR üzerindeki vinç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Nevşehirde seyir halindeki TIR alev alev yandı

 

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#Nevşehir#TIR#Yangın

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