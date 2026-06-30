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Nevşehir'de park halindeki otomobile çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı: O anlar kamerada

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#Nevşesir#Kaza#Fikri Çelik
Nevşehirde park halindeki otomobile çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 09:44

Acıgöl ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpan araçta Fikri Çelik isimli vatandaş hayatını kaybetti, sürücü Tuncer G. ise yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan 68 ER 224 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki 35 AUA 260 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Fikri Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Tuncer G. ise yaralandı.

Nevşehirde park halindeki otomobile çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı: O anlar kamerada

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çarpma anıda bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra iki aracın da savrulduğu görüldü.

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#Nevşesir#Kaza#Fikri Çelik

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