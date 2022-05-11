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Nevşehir'de parçalanmış ceset bulunmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

#Nevşehir#Cinayet#Gözaltı
Nevşehirde parçalanmış ceset bulunmuştu 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de, 1 hafta önce boş araziden geçenler tarafından bulunan, parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi.

Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Cesetten alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor.

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#Nevşehir#Cinayet#Gözaltı

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