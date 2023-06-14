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Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Nevşehir#Trafik Kazası#Hacıbektaş
Nevşehirde otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 19:10

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilerek takla attığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Hacıbektaş ilçesi Engel köyü yakınlarında meydana geldi. Adem Erkoç yönetimindeki 66 AAU 544 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gül Erkoç (51) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcular A.E.B.İ. ve B.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Erkoç da jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Nevşehirde otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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#Nevşehir#Trafik Kazası#Hacıbektaş

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