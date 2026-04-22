Nevşehir'de otelde boğulma tehlikesi geçirmişti! 8 yaşındaki çocuk, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 16:31

Nevşehir’in Kozaklı ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirip hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki M.O.B., isimli erkek çocuğu 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 11 Nisan’da ilçedeki bir otelde meydana geldi. Oteldeki havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren M.O.B.’yi fark eden çevredekiler, onu hareketsiz halde dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.O.B.’yi ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren M.O.B., 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. M.O.B.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayın ardından otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

