Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 25 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde Savaşa hazırlanıyorlarUydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar#Çin
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı Tek şüpheli yakalandı...Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı! Tek şüpheli yakalandı...#Agnes Tirop
Canlı | Başakşehir-Beşiktaş maçında bir gol dahaCanlı | Başakşehir-Beşiktaş maçında bir gol daha!#Başakşehir
Bakan Koca sıcak gelişmeyi paylaştı ve uyardı: Yılgınlık bize zarar verirBakan Koca sıcak gelişmeyi paylaştı ve uyardı: 'Yılgınlık bize zarar verir'#Koronavirüs
Kılıçdaroğlunun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdürKılıçdaroğlu'nun MB ziyareti… Kavcıoğlu: Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür#TCMB
Siyasi cinayet iddialarına yanıt: Türkiyede böyle bir ortama müsaade edilmez'Siyasi cinayet' iddialarına yanıt: Türkiye'de böyle bir ortama müsaade edilmez#Mustafa Şentop
ABD gündemine bomba gibi düştü 8 yıl sürdü... Sadece uyardılarABD gündemine bomba gibi düştü! 8 yıl sürdü... Sadece uyardılar!#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
346 kişi hayatını kaybetmişti... Boeing’in kritik isminin başı dertte346 kişi hayatını kaybetmişti... Boeing’in kritik isminin başı dertte!#Boeing
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 EkimBitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!#Kripto Para
Dünyada son haber Milletvekili saldırıda öldüDünyada son haber! Milletvekili saldırıda öldü#İngiltere
Beyaz Saray duyurdu Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor...Beyaz Saray duyurdu! Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor... #ABD
Şaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım varŞaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım var#Birce Akalay
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 25 yaralı

#Nevşehir#Öğrenci#Kaza

Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 25 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 AAK 817 plakalı otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 50 SP 031 plakalı otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi.

Nevşehirde öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 25 yaralı



İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 25 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Öğrenci#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi