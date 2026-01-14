×
Nevşehir'de korkunç olay! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

#Nevşehir#Ebru Dirici#Polis Soruşturması
Nevşehirde korkunç olay Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 15:15

Nevşehir'de 30 yaşındaki Ebru Dirici, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Nevşehir'de Yeni Mahalle Lise Sokak'ta yaşayan Ebru Dirici'den haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., dün akşam saatlerinde evine gitti. Ömer M., eve geldiğinde anahtarların kapının üzerinde olduğunu gördü. Dirici'nin komşusu ile birlikte içeri giren Ömer M., Ebru Dirici'yi dairenin girişinde asılı halde buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dirici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ebru Dirici'nin cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

