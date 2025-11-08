×
Nevşehir'de korkunç olay! 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Hamile Kadın#Doğal Gaz Zehirlenmesi
Nevşehirde korkunç olay 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 12:08

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan 9 aylık hamile Şeyma K. (33), evinde ölü bulundu. Hamile kadının kombiden sızan doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Merkez ilçeye bağlı 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K.'den dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve gelen Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu. Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede; incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edildi.

Şeyma K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

