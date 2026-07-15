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NevÅŸehir'de korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#NevÅŸehir#Trafik KazasÄ±#Gurbetçi Aile
NevÅŸehirde korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 08:03

NevÅŸehir'de gurbetÃ§i ailenin iÃ§inde bulunduÄŸu otomobilin, refÃ¼je Ã§arpÄ±p takla attÄ±ÄŸÄ± kazada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 kiÅŸi yaralandÄ±. Almanyaâ€™dan yola Ã§Ä±kan ailenin, memleketleri Kayseriâ€™ye gittikleri belirtildi.

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Kaza, saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±rÅŸehir-Kayseri yolu TÃ¼rkeli beldesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancÄ± plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesi sonucu refÃ¼je Ã§arparak takla attÄ±.Â

NevÅŸehirde korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ahmet Ertan (64) ise yaralandÄ±.

NevÅŸehirde korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan NevÅŸehir Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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Almanyaâ€™dan yola Ã§Ä±kan ailenin memleketleri Kayseriâ€™ye gittikleri Ã¶ÄŸrenildi.

NevÅŸehirde korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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#NevÅŸehir#Trafik KazasÄ±#Gurbetçi Aile

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