NevÅŸehir'de korkunÃ§ kaza: AynÄ± aileden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±rÅŸehir-Kayseri yolu TÃ¼rkeli beldesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancÄ± plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesi sonucu refÃ¼je Ã§arparak takla attÄ±.Â
Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ahmet Ertan (64) ise yaralandÄ±.
Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan NevÅŸehir Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Almanyaâ€™dan yola Ã§Ä±kan ailenin memleketleri Kayseriâ€™ye gittikleri Ã¶ÄŸrenildi.