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Nevşehir'de, kaza şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için tören

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#NEVŞEHİR#Şehit#Asker
Nevşehirde, kaza şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için tören
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:39

NEVŞEHİR'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması ile şehit olan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21) için tören düzenlendi.

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JAKEM'de görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel, mesaisinin ardından dün saat 20.00 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken, ehliyetsiz sürücü D.A.K.'nin (17) kullandığı 50 ACL 001 plakalı otomobil çarptı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabayel, kurtarılamayarak şehit oldu. Kaçan sürücü ise bir süre sonra polise teslim oldu. D.A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

şehit Kabayel için bugün JAKEM'de tören düzenledi. Törene; Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, JAKEM Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kabayel'in yakınları ile askeri personel katıldı. Duaların ardından Kabayel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya uğurlandı.

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Nevşehirde, kaza şehidi Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için tören

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#NEVŞEHİR#Şehit#Asker

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