Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:10,
Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ırmakta bulunan 3 kazı çaldığı belirlenen E.S. (28) gözaltına alındı.
İlçe merkezinden devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine E.S.'nin sırtındaki çuvalı kontrol etti. Çuvalın içinde 3 canlı kaz bulundu. E.S, kazları ilçe merkezinden geçen Kızılırmak'tan çaldığını itiraf etti. Gözaltına alınan E.S, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 'hırsızlık' suçundan ifadesi alınıp, işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
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