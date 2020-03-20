MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNevşehir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor
GeriGündem Nevşehir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Nevşehir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nevşehir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarının ardından Nevşehir’de kar yağışı etkisini aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gördü. Nevşehir’de etkili olan kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle