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NEVŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Nevşehir’de kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

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Nevşehir’de kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı
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Nevşehir’in Hacıbektaş-Avanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos-Hacıbektaş yolunda kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazıda kullanılan 5 adet detektör, 1 adet ışıldak, 4 adet demir murç, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet merdiven ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı bildirildi.

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