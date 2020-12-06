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DHA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de inanılmaz olay! Minik bebek düdüklü tencerenin içinde sıkıştı

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Nevşehir'de inanılmaz olay! Minik bebek düdüklü tencerenin içinde sıkıştı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan Y.Ö. (1) isimli erkek bebeği, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.'nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı.

Y.Ö.yü sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.'yü kurtardı. Y.Ö.'nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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