Nevşehir'de fırının tavanı çöktü! Enkaz altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Çakallı köyünde meydana geldi. Halkın ekmek pişirmek için ortak kullandığı fırının tavanı çöktü. Bu sırada fırında bulunan 5 kadın, kendilerini dışarı atarak kurtulurken, Fatma Altın beton tavanın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Altın’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.