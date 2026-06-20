×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Nevşehir#Trafik Kazası#Kaza
Nevşehirde feci kaza Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:54

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki A.B.A. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza yapan ailenin İzmir'den Kayseri'ye cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri karayolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınWashington-Tel Aviv hattında kavga varWashington-Tel Aviv hattında kavga varHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNişanlısını taşla öldürüp boş araziye attıNişanlısını taşla öldürüp boş araziye attıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevşehir#Trafik Kazası#Kaza

BAKMADAN GEÇME!