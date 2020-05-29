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DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 18:45,Son Güncelleme:

Nevşehir'de feci kaza! Araç takla attı, ölü ve yaralılar var

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Nevşehir'de feci kaza! Araç takla attı, ölü ve yaralılar var
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Altıpınar köyü girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 BFY 185 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan mühendis Ayşe Betül Topuz (24) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Topuz'un cesedi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Nevşehirde feci kaza Araç takla attı, ölü ve yaralılar var

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