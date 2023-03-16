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Nevşehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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#Nevşehir#Kaza#Avanos
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 21:23

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Kırşehir Karayolu Topaklı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şimşek (22) yönetiminde 60 HA 275 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu aynı istikamette seyreden Hakkı C. yönetimindeki 38 RU 952 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, karşıdan gelen Yasin A. idaresindeki 34 FAD 977 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Lastiği patlayan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada 60 HA 275 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Şimşek ve yanında yolcu olarak bulunan Altan Özdemir (16) otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Altan Özdemir ve Mustafa Şimşek’in yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüleri Hakkı C. ve Yasin A.’da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Nevşehir#Kaza#Avanos

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